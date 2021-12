Doria e Maia virão para o Carnaval de Salvador

O Carnaval de Salvador deste ano será palco para o "desfile" de, pelo menos, dois pretensos presidenciáveis e uma pré-candidata à Presidência da República, que aproveitarão a festa para testar popularidade junto a apoiadores locais. Devem passar pela capital baiana, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), provavelmente na segunda-feira, e o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB-SP), na terça, ambos ciceroneados pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

Além deles, a comunista Manuela D ´Ávila (PCdoB-RS), que já colocou o nome na disputa, deve ser recepcionada pela claque comunista baiana, no domingo, e seguir para o camarote do governo, no Campo Grande, onde estará o governador Rui Costa (PT), diz a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) . As agendas dos políticos, com as datas, serão confirmadas na sexta.

Encontro

Na abertura oficial do Carnaval, amanhã, às 19h, na Barra, quando o Rei Momo receberá a simbólica chave da cidade, Rui e Neto devem se encontrar após farpas trocadas pela imprensa nas últimas semanas, envolvendo temas como a questão de direitos autorais e o bambuzal do aeroporto de Salvador.

Os dois devem se enfrentar nas urnas em outubro, em uma eleição cuja incerteza no cenário nacional, com o provável impedimento do ex-presidente Lula, pode abrir espaço para nomes outrora pouco relevantes.

Além de ir à abertura do Carnaval amanhã, Rui estará na saída do Olodum e na abertura do Carnaval do Pelourinho na sexta. No sábado, deverá estar na saída do bloco Ilê Aiyê, no Curuzu, e domingo estará no Campo Grande, no início da tarde. A agenda de Neto ainda não foi confirmada, mas sabe-se que trabalhará todos os dias da folia nos circuitos, diz a assessoria de imprensa. Ele também vai curtir a festa, como é do perfil do gestor.

Ovada

Estreante na folia baiana, Rodrigo Maia, cujo nome aparece na última pesquisa Datafolha pontuando com 1% das intenções de voto para a Presidência, é um dos nomes lembrados dentro do DEM para disputar o pleito, ao lado do prefeito ACM Neto, correligionário e amigo pessoal de Maia, também cotado para uma vaga de vice no plano nacional.

Neto, contudo, já disse que está preocupado em definir a questão local. Ele deve selar o destino político de 2018 até março, quando define se renuncia à prefeitura da capital para ser candidato ao governo do estado.

Maia e Neto devem circular, juntos, provavelmente na segunda-feira, pelo camarote oficial da prefeitura, no Campo Grande, e em outros camarotes do circuito Barra-Ondina. Já o prefeito da capital paulista, João Doria, desembarcará em Salvador na terça-feira para encontrar-se com Neto.

Da última vez em que esteve na cidade, em agosto do ano passado, Doria foi alvo de uma ovada na testa, em meio a protestos anti-netistas na praça Municipal. O tucano, agora, vem conhecer o Carnaval baiano. Em 2017, Doria começou uma peregrinação por estados brasileiros, recebendo homenagens, na tentativa de alavancar o nome.

Mas internamente, e também nas pesquisas, ele não recebe tanto apoio, enquanto o presidente da legenda e governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aparece com 6% das intenções de voto no Datafolha. Doria pode até sair candidato ao governo de São Paulo.

Plano C

A comunista Manuela D´Ávila, que até já dividiu palanque com Lula, em apoio ao petista, dias antes de o ex-presidente ser julgamento no TRF-4, que arbitrou pela condenação em 2ª instância, estará circulando em Salvador, provavelmente no domingo, e também deve ir a Olinda, em Pernambuco, durante as festas de Carnaval.

Em um provável cenário no qual Lula tenha registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, ela, que também pontua 1% das intenções de voto, é um dos nomes que se colocam como alternativa no campo da centro-esquerda, em busca de apoio do PT.

O PT, porém, tem como Plano A levar o nome do ex-presidente Lula até às últimas consequências. Não sendo possível, deve escolher outro nome da legenda e, como última alternativa, apoiar um aliado.

