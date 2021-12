Doria é internado para cirurgia de correção de hérnia

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi internado na noite desta quinta-feira, 2, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde será submetido a cirurgia para correção de hérnia inguinal.

A assessoria do governo paulista informou que a operação já estava programada para a manhã desta sexta, 3, e será realizada pelo cirurgião Sidney Klajner e sua equipe.

Ainda de acordo com a assessoria, a internação ocorreu após Doria cumprir agenda no interior do estado, participar de audiências no Palácio dos Bandeirantes e de uma reunião semanal do Programa Estadual de Imunização.

