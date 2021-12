Doria confirma intenção de ser candidato à presidência e vai disputar prévias no PSDB

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou publicamente a sua intenção de disputar a presidência da República em 2022 pelo PSDB, agora que o partido já decidiu o formato das prévias.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Doria diz que pretende "somar forças" com outros partidos para deixar mais "forte" a candidatura tucana.

A declaração do governador surge logo após o anúncio do PSDB de que a sua proposta para as prévias havia sido derrotada. Ciente da sua força eleitoral dentro de São Paulo, que tem o maior número de filiações, Doria queria que o peso dos votos dos filiados e dos mandatários do partido fossem iguais.

Alguns aliados ainda tentaram negociar para 35% para filiados e 65% para mandatários, mas acabou prevalecendo as eleições indiretas com a proporção 25% a 75%.

A ideia era que Doria chegasse a um consenso junto com Tasso Jereissati (CE), Eduardo Leite (RS) e Arthur Virgílio (AM), o que não aconteceu.

O presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, reforçou que com o formato decidido, é preciso fazer valer a "democracia interna" prevalecer.

"Agora é unidade. É preparar as prévias, fazer um processo transparente, com qualidade e inovação. Esse é um dos momentos mais intensos da história do PSDB, uma grande demonstração de democracia interna", disse o líder tucano em nota.

adblock ativo