Dono da Delta, Fernando Cavendish é preso em aeroporto no Rio

O empresário Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta Construções, foi preso por volta das 4h20 deste sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele foi escoltado por agentes da Polícia Federal e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). De lá, o empresário seguiu por volta das 6 horas para o presídio Ary Franco, em Água Santa, na zona norte do Rio.

Cavendish chegou ao Rio de um voo vindo de Roma. Ele estava fora do país desde o dia 22 de junho. A prisão faz parte da Operação Saqueador, da Polícia Federal, deflagrada na última quinta-feira. O empresário teve a prisão decretada pela Justiça a pedido do Ministério Público Federal ontem. Porém, uma decisão do desembargador Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal (TER-2), a converteu em prisão domiciliar.

Junto com Cavendish também tiveram prisões decretadas o bicheiro Carlinhos Cachoeira e o empresário Adir Assad. Eles são acusados de usar empresas fantasmas para transferir cerca de R$ 370 milhões de recursos obtidos pela Delta para o pagamento de propina a agentes públicos.

