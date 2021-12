Dona Marisa e filho de Lula pedem indenização por grampos

A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o filho do casal, Fábio Luís Lula da Silva e a nora deles, Renata Moreira, entraram com um pedido de indenização contra a União, por causa das escutas telefônicas divulgadas em março pelo juiz federal Sérgio Moro, da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba. A ação de reparação foi protocolada no dia 26 de abril.

"Ao levantar o sigilo das conversas interceptadas — quando já havia perdido a competência do caso para o Supremo Tribunal Federal —, o juiz Sérgio Moro afrontou tais disposições e causou danos morais aos autores das ações, que deverão ser reparados pela União Federal, com base na responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sem prejuízo do eventual direito de regresso", diz a defesa em nota.

Marisa Letícia teve um áudio captado pela PF em um telefonema com Fábio Luís no dia 23 de fevereiro, logo após programa partidário do PT, que foi recebido com panelaços em diversas regiões do País. Na gravação, Marisa diz que queria que as pessoas "enfiassem as panelas no c...".

Os advogados de Marisa afirmam que, "além da ilegalidade da própria interceptação telefônica, a legislação prevê que o material desta decorrente deve ser mantido em sigilo". O valor total da causa, segundo "O Estado de S. Paulo", é de R$ 300 mil, e a Justiça já determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifeste a respeito.

adblock ativo