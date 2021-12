Dois manifestantes são feridos em confronto em frente ao Congresso

A confusão em frente ao Congresso, com o enfrentamento entre manifestantes que protestam contra o projeto de terceirização e policiais que fazem a segurança do local se estendeu para a estacionamento 2 do prédio. O deputado Lincoln Portela (PR/MG) foi atingido por spray de pimenta. Dois manifestantes feridos, um deles com sangramento na cabeça, foram socorridos e levados em cadeiras de rodas para o interior do Congresso.



<GALERIA ID=19967/>

