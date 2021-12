Dois imóveis da União em Salvador serão vendidos

Duas salas comerciais pertencentes à União em Salvador serão colocadas à venda, de acordo com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Os imóveis foram incluídos em um lote com outros 18 bens públicos em vários estados brasileiros.

As salas que ficam no Centro Empresarial Iguatemi, na avenida Tancredo Neves, foram avaliadas em R$ 178.500 e R$ 183 mil, totalizando R$ 361.500. Esses são os imóveis mais baratos dos 20 bens, que juntos estão estimados em R$ 94,854 milhões.

O imóvel mais caro é um prédio no Rio de Janeiro, estimado em R$ 32 milhões. O segundo é outro prédio de R$ 21,5 milhões em São Paulo.

A venda desse primeiro lote faz parte de uma racionalização da máquina pública anunciada esta semana, que inclui ainda a extinção de ministérios e a redução de cargos comissionados.

As superintendências do Patrimônio da União dos respectivos Estados deverão abrir procedimento licitatório para a alienação dos bens em até 15 dias. O Portal A TARDE entrou em contato com o órgão local, que ficou de se posicionar até o fim do dia.

