Documento da Anvisa omite participantes de reunião sobre Covaxin

Um documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com o registro da reuniões com os produtores de vacina contra a Covid-19 omite o nome dos participantes do encontro com os fabricantes do imunizante indiano Covaxin, que ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano.

Nesta reunião estava um representante da Precisa Medicamentos, empresa acionada pelo governo brasileiro para intermediar a importação das vacinas, além da a Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Insumos Farmacêuticos da Anvisa.

Da mesma maneira, uma reunião no dia 2 de fevereiro com representantes da Sputnik V também tem o campo para preenchimento dos integrantes em branco. São os únicos dois registros desta forma entre os 40 listados pelo documento enviado ao UOL via Lei de Acesso à Informação.

O contrato do governo para aquisição da Covaxin está na mira do Ministério Público Federal (MPF), que vê indícios de crime na negociação feita com um sobrepreço de 1000% em relação ao valor ofertado pela Bharat Biotech em agosto de 2020.

A dose da Covaxin foi negociada US$ 15, o maior valor entre as vacinas adquiridas pelo Brasil. Em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a o Ministério não considerou comprar a Pfizer pelo "preço alto" - US$ 10.

Produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, a dose da CoronaVac custa menos da metade do preço da Covaxin e sai por US$ 6.

Em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, relatou ter sofrido uma pressão incomum para acelerar os documentos da negociação com a vacina indiana. Ele é irmão do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que alega ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas em relação ao contrato para a compra da Covaxin.

O deputado, que até então era um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, e o seu irmão, depõem nesta sexta-feira à Comissão e devem revelar mais detalhes sobre o caso.

Miranda desabafou no Twitter sobre a perseguição que tem sofrido junto com o irmão e pediu a Bolsonaro que intercedesse a seu favor. Ele diz que somente avisou sobre um indício de corrupção e disse que sempre defendeu o presidente.

"[...] você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão, sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo, denunciando para o Senhor indícios de corrupção em um contrato do @minsaude! Sempre te defendi e essa é a recompensa?", indagou o deputado. "Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade!", escreveu.

