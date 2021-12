'Divórcio não tem', diz Marta sobre crise PT-PMDB

No Rio para inaugurar a Reserva Técnica e Preservação do Centro Técnico Audiovisual - CTAv, da Secretaria do Audiovisual, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou sobre a crise PT-PMDB. "Eu acho que tudo é superável. A situação é muito difícil, mas já começou a ser superada essa semana. As conversas prosseguem, e há uma enorme boa vontade da presidenta (Dilma Rousseff). É como os relacionamentos: arrasta, reata, vai, melhora, piora. Mas divórcio não tem".

