Dividido, PT da Bahia reconduz Everaldo à presidência do partido

Há quatro anos comandando o partido, o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, foi reeleito no domingo, 21, para mais um mandato, desta vez de dois anos. Anunciação conseguiu os votos de 163 delegados e venceu o deputado federal Waldenor Pereira, que obteve 147 votos.

A eleição apertada, por apenas 16 votos de diferença entre os candidatos, mostra que o PT saiu dividido do 6º congresso estadual. Apesar da tese de petistas influentes que pregam a “esquerdização” do partido, o que acabou prevalecendo foi a atual política de alianças de centro-esquerda.

Uma guinada mais à esquerda era o que propunha o deputado Waldenor Pereira, que conseguiu ao longo da campanha reunir o apoio de oito coletivos à chapa “Muda PT” e a adesão de seis dos 12 deputados estaduais e seis dos sete federais.

“Eles queriam trazer a influência parlamentar para dentro da direção partidária. E o que proponho é um equilíbrio, garantir a presença de representantes dos movimentos sociais e também dos parlamentares”, explicou Everaldo.

Apesar da derrota, o deputado Waldenor Pereira disse que saiu “vitorioso” do processo e que vai contar com quase 50% de membros da Executiva e no diretório estadual. E pregou a unidade. “O PT na Bahia tem a finalidade fundamental de reeleger o governador Rui Costa e eleger Lula de novo presidente”.

Para Everaldo Anunciação, que nesta terça-feira, 23, embarca para Brasília para participar na quarta, 24, do ato nacional pelo “Fora Temer” e “Diretas Já”, disse que o partido deve agora reforçar a estratégia de fortalecer a relação com os movimentos sociais e demais atores comprometidos com a defesa da democracia no Brasil.

adblock ativo