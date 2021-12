Ditadura:"Foram dias horríveis", diz Sara Brito sobre prisão

Ex-militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que cumpriu pena de quase três anos durante a ditadura militar, a desembargadora Sara Brito prestou, na terça-feira, 29, depoimento à Comissão Estadual da Verdade da Bahia (CEV-BA).



No relato de quase duas horas, a desembargadora detalhou como foi a sua atuação no movimento estudantil, entre 1965 e 1968, a perseguição praticada pelos órgãos de repressão, a experiência da clandestinidade e a prisão. "Foram dias horríveis".



Na audiência pública, que tinha entre os presentes o ex-ministro e hoje vereador Waldir Pires (PT) e o ex-presidente da OAB-BA, Geraldo sobral, também foram colhidos os depoimentos dos jornalistas Nelson Cerqueira e Oldack Miranda.



Sara disse que foi expulsa da Faculdade de Direito da Ufba em 1968, por força de um decreto federal, o "AI-5 das universidades". Ela conseguiu concluir o curso em 1969, na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, graças à intervenção de Elquisson Soares, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito que mais tarde se tornaria parlamentar, e a "coragem" do professor Raul Chaves, que autorizou a sua transferência para a faculdade carioca.



O período da clandestinidade foram os mais difíceis. "Vivia correndo de um lugar a outro, usando nome fictício, cheguei a ir para o interior. Foram me procurar até na casa de um tio que morava em Vitória (ES)", relatou emocionada a desembargadora.



Em janeiro de 1972 ela retorna a Salvador e cinco dias depois é presa. Passou oito dias nas dependências da Polícia Federal e cumpriu o resto da pena na antiga Casa de Detenção, no Forte Santo Antônio Além do Carmo., onde ficou até setembro de 1974.



Foi liberada por um habeas corpus obtido pelo advogado Pedro Milton de Brito, (mais tarde viria a se tornar seu marido), que foi presidente da OAB-BA e defensor de vários presos políticos baianos.



Censura e tortura



O segundo depoimento foi o do escritor e jornalista Nelson Cerqueira, que era o plantonista no Jornal da Bahia, na madrugada de 1º de abril de 1964. Ele relatou o fato que seria o primeiro registro de "censura física" do regime militar no Brasil.



A manchete, segundo ele, já estava pronta, "Rebelião contra o governo", mas a tropa do Exército que invadiu a redação exigia outra: "A Nação que se salvou a si mesma do jugo comunista".



Explicando que o título era longo e não cabia no espaço da manchete, um dos oficiais determinou: "Então tira isso daí". O Jornal da Bahia foi para as bancas com o espaço da manchete em branco e os claros onde deveria haver texto de notícia.



Já o jornalista Oldack Miranda, ex-militante da Ação Popular (AP), detalhou as prisões e as torturas. Ele entrou para clandestinidade após o trabalho no Vale do Jaíba, norte de Minas Gerais, onde organizou posseiros. Em 1969, foi para o Vale do Pindaré Mirim, no Maranhão, onde ficou até 1971.



Em abril de 1972 é condenado à revelia, em Juiz de Fora (MG), a seis meses de reclusão em inquérito policial militar (IPM) com a companheira Solange Soares Nobre.



Já em liberdade, volta a morar em Salvador e, em outubro de 1973, foi preso por hospedar o militante clandestino da AP, José Carlos da Mata Machado. Oldack foi levado para o Forte do Barbalho e depois para DOI-Codi em Recife (PE), onde foi torturado durante quatro meses. Mata Machado morreu torturado.

