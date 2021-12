Ditadura: Evangélicos progressistas na mira do SNI

Uma das entidades mais combatidas pelo Serviço Nacional de Inteligência (SNI) na "Operação Igreja", em Salvador, foi a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), cuja missão desde sua fundação na década de 1970, foi "fortalecer organizações da sociedade civil, especialmente as populares, empenhadas nas lutas por transformações políticas, econômicas e sociais". Ou seja, tinha tudo para desagradar a ditadura.

A Cese, integrada por reverendos protestantes progressistas, tinha uma posição semelhante à católica Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que combatia o regime militar, apoiava a luta pela democratização do País e a organização popular.

Virou um dos alvos preferenciais das cartas forjadas pelos arapongas do SNI no início dos anos 80, cujo objetivo era difamar o clero progressista do Brasil. No relatório confidencial da agência de informações do regime militar, sobre a "Operação Igreja" obtido pelo historiador Grimaldo Zachariadhes, o SNI registra logo no item "Origem" da ação, o "surgimento da 'ala progressista' na Igreja Protestante, através de declarações e apoio financeiro às campanhas tidas como sociais". Numa das cartas forjadas, "assinada" pelo leitor fictício Edvaldo Menezes, o araponga reclama que a Igreja Protestante, "austera e fiel à Bíblia" estaria a "engajar-se na linha da CNBB, com projetos sociais, e através da ajuda financeira a esses projetos".

Mais embaixo, cita que a Cese "recebe da I.C.C.D. (Comissão Intereclesiástica de Coordenação Para Projetos de Desenvolvimento), holandesa, e da Pão Para o Mundo, alemã, vultosas verbas para o financiamento de 'projetos sociais'".



Contra o social

O personagem criado pelo SNI reclama do "direcionamento" das igrejas protestantes, "no sentido das questões sociais".

Uma mensagem de protestantes baianos de "solidariedade" ao presidente João Batista Figueiredo, ante a posição da CNBB, é motivo para nova carga dos escribas do SNI. Uma carta é enviada para a Tribuna da Bahia e o Correio da Bahia, assinada por Erivaldo Mendes elogiando a posição dos protestantes e cutucando a Cese: "que sirva de exemplo e alerta ao Cese, órgão subordinado ao Conselho Mundial de Igrejas (Protestantes), que vive a gastar dinheiro com reuniões e conferências em Itaici/SP cujos temas se igualam aos da CNBB, engajando-se na sua política, que é a antítese dos dirigentes das igrejas protestantes baianas". Outra missiva com, basicamente, o mesmo teor foi enviada para o jornal A TARDE, mas assinada por outro personagem: Antonio Souto.

Dourado

O apoio de evangélicos a Figueiredo rendeu outra carta, essa atacando o professor Celso Dourado, que se tornaria deputado constituinte pelo PMDB em 1984. Dourado não assinou o manifesto em apoio à ditadura, motivo para críticas ácidas dos arapongas.

Num trecho diz que ele tem "antecedentes péssimos, é político ligado às esquerdas". Lembra que "por ocasião do Congresso Nacional da Anistia, cedeu as instalações do tradicional educandário 2 de Julho, para que nele fosse aí instalado, contando inclusive com a presença do soviético Luiz Carlos Prestes". A "carta" foi publicada no Correio da Bahia do dia 26 de novembro de 1980.

Zachariadhes disse que o SNI acompanhou a instalação da Igreja Universal do Reino de Deus na Bahia e passou a monitorar os ataques que os pastores dessa organização pentecostal faziam contra o Candomblé. Tudo era reportado a Brasília pelo escritório de Salvador, pois esse tipo de confronto religioso poderia geral algum tipo de convulsão social, mas a ação se limitou ao acompanhamento. A preocupação dos militares era mesmo com o clero considerado de "esquerda".

