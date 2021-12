Disputas em partido podem fazer Eduardo Bolsonaro perder comissão de política externa

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) pode ser retiradodo comando da Comissão de Relações Exteriores. O motivo seria o racha do seu partido e a disputa pela Presidência da Câmara, que faria o grupo do filho do presidente ter poucas chances de se manter à frente da comissão.

Considerado uma espécie de chanceler paralelo, Eduardo foi eleito no ano passado para a presidência do colegiado e fez da posição uma caixa de ressonância da guinada ideológica promovida por Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O principal motivo é o racha no PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu e saiu após brigas no fim de 2019. A divisão das comissões cabe às legendas, e o PSL na Câmara hoje é liderado pela ala que rompeu com o bolsonarismo.

As negociações de comissões também passam pela eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. O PSL fechou com o bloco formado pelo atual presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia (DEM), mas já contando que os deputados bolsonaristas rebelados devem votar no candidato do Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP).

adblock ativo