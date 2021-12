Disputa teria levado à saída de Correia do governo de Rui

O secretário de Desenvolvimento Econômico, James Correia, está de malas prontas para deixar o governo da Bahia. "Meu tempo acabou", disse ele, ao confirmar, nesta segunda, 6, a decisão. Esta é segunda baixa na gestão do petista Rui Costa, que acaba de completar quatro meses à frente do governo.



Desta vez, o pivô da crise é o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão (PP), que estaria pressionando para emplacar aliados políticos em diretorias técnicas da Sudic (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial) - autarquia ligada à secretaria.



Em janeiro, o governador já havia exonerado Fernanda Mendonça, então secretária da Agricultura empossada fazia 21 dias, no bojo do rompimento do governo com o PDT - partido que fez parte da aliança que elegeu o petista e que indicou Fernanda para o cargo.



Quadro do PT e amigo pessoal do ministro da Defesa, Jaques Wagner, que o nomeou para a secretaria quando governador da Bahia, James Correia, segundo apurou A TARDE, não gostou de ser informado, ao retornar de uma viagem, que o diretor de Desenvolvimento Empresarial (DDE) da Sudic, Ricardo Luiz Taboza, tinha sido exonerado sem seu conhecimento.



O cargo, iria para o PP, que já havia indicado para a presidência da Sudic o engenheiro agronômo Jairo Vaz, que foi subsecretário de Agricultura no governo Jaques Wagner. A reação de Correia foi imediata e a exoneração de Taboza tornada sem efeito.



A informação é que uma outra exoneração já estava engatilhada, a do diretor de Promoção de Investimento (DPI), Luiz Augusto Castro, e não foi concretizada.



A Secretaria da Indústria e Comércio não conta com orçamento expressivo, mas atua como forte formulador de política na área econômica e na atração de investimentos.

Mas é pela Sudic, que tem orçamento da ordem de R$ 30 milhões, que se viabilizam o planejamento, incentivos e infraestrutura para implantação de empreendimentos produtivos no Estado. Sua ocupação pelo PP, portanto, enfraqueceria a atuação de Correia.



Nega problema



James Correia nega que o vice-governador tenha sido o estopim para sua saída. "Está na hora, já deu", comentou o secretário, minimizando eventuais atritos no governo. Após seis anos no cargo, ele acha que chegou o momento de retomar os negócios na sua empresa de consultoria na área de energia.



Correia informou que na última quarta-feira comunicou pessoalmente sua decisão ao governador Rui Costa. Disse que fica no governo aguardando a definição do novo titular da pasta e o cronograma de transição a ser definido por Rui Costa.



O governador informou, por meio de sua assessoria, que encara "com a máxima naturalidade" a decisão de James Correia em deixar o seu governo.



"É um fato que faz parte do contexto de qualquer gestor público", interpretou Rui, lembrando que o secretário tem relevantes serviços prestados ao Estado.



O vice-governador João Leão não foi encontrado, ontem, para comentar se a disputa do PP por mais espaço na Sudic teria motivado a saída de James Correia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O PP ocupa a Secretaria Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, a secretaria de Planejamento, e quatro empresas públicas: Sudic, SEI, Cerb e Bahiapesca. Orçamento total é estimado em mais de R$ 1, bi em 2015.

