'Disposto a assumir qualquer tarefa', diz Rui Costa sobre pré-candidatura à Presidência

O governador Rui Costa (PT) não descarta a possibilidade de ser pré-candidato à Presidência da República em 2022. Em entrevista à Revista Veja, o gestor comentou a possível indicação e afirmou que quer contribuir com o Brasil.

Em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria de Comunicação confirmou o que foi dito na entrevista.

Ao ser questionado sobre a pré-candidatura, Rui Costa destacou uma conversa com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Na visão do governador, é preciso "deixar a vaidade de lado" para pensar em construir um projeto para o Brasil.

A resposta de Rui foi após ser questionado pela revista se "o senhor se coloca como pré-candidato à Presidência em 2022"?

"Disse isso ao Lula: mais do que projetarem nomes, os partidos deveriam deixar a vaidade de lado. Se cada um quiser se colocar um degrau acima, não vamos conseguir pensar um projeto de país. Hoje, quero construir com outras lideranças essa alternativa. Mas é óbvio que, se digo que estou disposto a construir algo, então estou disposto a assumir qualquer tarefa. Na medida em que me coloco à disposição, concordo em ser qualquer coisa, inclusive não me candidatar a nada. Quero contribuir porque o povo brasileiro não merece passar por isso que está vivendo", finalizou.

