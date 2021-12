Discussão do veto é encerrada na Câmara; agora é no Senado

Os deputados aprovaram, por 271 votos a 5 e 5 abstenções, o pedido de encerramento da discussão do Veto 29/14 em sessão do Congresso. Em seguida, o mesmo pedido deverá ser votado no Senado. No painel eletrônico, 64 senadores registraram sua presença. Para ser aprovado, precisará do voto favorável de um mínimo de 42 senadores.

Esse veto total é contra o Projeto de Lei 5005/09, do deputado Felipe Maia (DEM-RN), que propunha a mudança de nome da barragem Boqueirão de Parelhas (RN), em município de mesmo nome.

Obstrução

A votação nominal foi requerida pela oposição, que obstrui os trabalhos para tentar impedir a análise posterior do Projeto de Lei (PLN) 36/14, que muda a forma de cálculo do resultado fiscal. Esse projeto permite o uso de mais despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e das desonerações tributárias para abater a meta de superávit primário de 2014.

