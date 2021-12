Diretório nacional pede inclusão de votos de urna na eleição do PT em Salvador

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) ordenou a contabilização dos votos de uma urna que não foi apurada nas eleições para o diretório municipal do partido em Salvador. A solicitação foi feita em ofício enviado no domingo, 8, pela Secretaria Nacional de Organização da sigla à comissão realizadora do pleito.

A eleição municipal petista foi marcada por um imbróglio. Segundo a apuração dos votos feita, haverá segundo turno entre os candidatos Ademário Costa, primeiro colocado, e o atual presidente do diretório, Gilmar Santiago.

No entanto, Ademário não reconheceu o resultado justamente pela falta de apuração desta urna, que foi instalada a pedido do diretório nacional para contemplar 1.224 filiados aptos a votar, mas que não constavam na lista oficial de votantes.

Com esses votos, Ademário poderia ter vencido o pleito em primeiro turno.

