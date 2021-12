Direita precisa de mais conteúdo e menos pancadaria, diz Janaina Paschoal

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou que o campo conservador conseguiu resultados modestos na última eleição de 2020 porque os eleitores se cansaram do estilo que chegou ao poder com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Houve uma decepção com pessoas que se apresentaram como nova política e um retorno para os políticos tradicionais. Essa coisa de muito bater, muita internet, alvoroço, cansou a população.” disse em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo.

“É tudo muito teatral, jogar para a torcida. E fazer as coisas andarem exige trabalho, negociação, diálogo. São pessoas que vivem no mundo virtual e não entendem que há um processo legislativo.”, endossou.

Janaina recebeu mais de 2 milhões de votos em 2018, empurrada pela fama de coautora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

A deputa declarou que, em 2022, mantém olhos em uma vaga no Senado. "Se a eleição fosse hoje, eu concorreria ao Senado".

A parlamentar, que chegou a pedir a renúncia de Bolsonaro no início da crise instalada com a pandemia do novo coronavírus, disse que, depois, o presidente arrefeceu.

“Ele estava muito intransigente em relação à doença [Covid-19], chamando de gripezinha, falando tudo errado. Depois, ele liberou o auxílio emergencial, mostrou uma responsabilidade no sentido de não abandonar a população”, comentou.

Questionada se o comportamento de Bolsonaro em relação à pandemia enseja um impeachment, Janaína disse que, até o momento, “não vê elementos” que sustentem o pedido.

“Ainda não me convenço de haver elementos. Todo dia eu recebo emails para pedir o impeachment do Bolsonaro e, num número muito maior, para pedir o impeachment do Doria. Acho que eles divergem em vários pontos, concordo com um em alguns, com o outro em outros. Mas ainda não vejo motivo para impeachment nem de um nem de outro.”, concluiu.

adblock ativo