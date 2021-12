Dirceu será transferido para Curitiba nesta terça-feira

O ex-ministro José Dirceu passou a noite de segunda-feira, 3, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, apesar da decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a transferência de Dirceu para Curitiba, no Paraná. O deslocamento será realizado na manhã desta terça-feira, 4, mas ainda não há um horário previsto.

De acordo com o delegado responsável pela prisão de Dirceu, Luciano Flores de Lima, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a transferência do ex-ministro, não havia mais condições logísticas para o deslocamento na noite desta segunda.

O delegado disse que Dirceu chegou na PF se queixando de mal estar. Foi então solicitada a presença de um médico da confiança do ex-ministro, que constatou pressão alta. Mas o ex-ministro passa bem.

Lima informou também que Dirceu se alimentou como os demais presos, com a diferença de que sua comida estava sem sal, devido ao diagnóstico. Ele relatou ainda que o ex-ministro se manteve calmo o tempo todo. "Ele já estava esperando (a prisão) e disse que todos os dias havia jornalistas na frente da casa dele", disse o delegado.

Segundo Lima, não foi preciso realizar o exame de corpo de delito, porque o médico que examinou Dirceu emitiu um atestado que substitui o exame.

O ex-ministro recebeu a visita de sua companheira, Simone Patricia Tristão Pereira, que levou roupas, inclusive de cama.

O ex-ministro foi levado para a Superintendência por volta das 8h desta segunda depois de ter sido preso por ordem do juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato na 1ª instância.

O irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo, também foi preso nesta fase da Lava Jato, batizada de 'Pixuleco'. A defesa de Dirceu classificou a prisão como "desnecessária" e disse que vai recorrer.

adblock ativo