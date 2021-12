Dirceu quer assistir à sessão desta 4ª com a família

Ao contrário do que fez na última quarta-feira, 4, quando convidou 50 amigos para assistir à transmissão do julgamento no Supremo em um telão instalado no salão de festas de seu apartamento em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu pretende ser mais discreto nesta quarta-feira, 11.

Segundo interlocutores, ele pretende passar o dia apenas com a família e assessores. Deputado federal pelo Paraná, seu filho Zeca Dirceu tem sido presença constante ao lado do ex-ministro nos últimos dias.

Na semana passada, a transmissão da TV Justiça transformou-se em evento de desagravo feito pelos amigos. Apareceram por lá, entre outros, o presidente da CUT, Vagner Freitas, o escritor Fernando Morais, o cineasta Luiz Carlos Barreto, o ex-prefeito de Osasco Emídio de Souza, vários deputados do partido e o coordenador do setorial jurídico do PT, Marco Aurélio Carvalho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

