Dirceu começará a trabalhar em escritório nesta quinta-feira

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu começará a trabalhar nesta quinta-feira, 3, no escritório do advogado José Gerardo Grossi, em Brasília. Condenado por participação no esquema do mensalão, Dirceu cumpre desde novembro uma pena de 7 anos e 11 meses de prisão.

Nesta quarta, 2, ele foi transferido do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), estabelecimento prisional onde ficam abrigados os presos autorizados pela Justiça a trabalhar fora da cadeia. Também foram encaminhados ao CPP o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, que vai trabalhar na Central Única dos Trabalhadores (CUT), e o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que dará expediente em um restaurante.

De acordo com Grossi, Dirceu trabalhará das 9 às 18 horas em atividades diversas no escritório. Receberá um salário mensal de R$$ 2,1 mil. Ele não poderá advogar. No horário do almoço, poderá se deslocar do local de trabalho até 100 metros para fazer as refeições.

O deslocamento entre o estabelecimento prisional e o local de trabalho poderá ser feito em meio de transporte público ou particular. Grossi esteve na Vara de Execuções Penais (VEP) se informando sobre as regras do trabalho externo.

O preso deve executar apenas atividades internas na empresa e deve ficar sob a fiscalização direta do empregador ou de um responsável indicado. O empregador terá de informar ao juiz de Execuções Penais eventuais faltas do preso e afastamentos justificados ou não, inclusive para tratamento de saúde. Todos os meses, o empregador terá de encaminhar ao CPP cópia da folha de ponto ou outro comprovante de frequência.

Dirceu começará a trabalhar no escritório de Grossi graças a uma decisão tomada na semana passada pelo plenário do STF. Na ocasião, os ministros derrubaram despacho do presidente da Corte, Joaquim Barbosa, que havia rejeitado o pedido de autorização para trabalho externo.

Barbosa disse que o benefício somente poderia ser concedido após o cumprimento de pelo menos um sexto da pena, o que ainda não ocorreu. Além disso, o presidente do STF afirmou que a oferta de emprego no escritório de Grossi parecia um "arranjo entre amigos".

