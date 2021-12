Diploma de Feliciano chama a atenção por erros de português

O diploma que atribui ao deputado federal e pastor evangélico Marco Feliciano (PSC-SP) o título de defensor dos direitos humanos, documento produzido pela Federação Brasileira de Direitos Humanos (FBDH), de Salvador, chamou a atenção do público por apresentar erro na grafia do nome do parlamentar. O prenome do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aparece acrescido de um "s".

Além do equívoco no diploma, o texto que defende a atribuição do título de defensor de direitos humanos a Feliciano, publicado no site oficial da FBDH, apresenta diversos erros ortográficos.

Ainda é "sedo" - Entre os problemas ortográficos encontrados na postagem da instituição, que está registrada no Ministério da Justiça (MJ), estão as expressões "vuneraveis", ao invés de "vulneráveis"; "telerancia religiosa", no lugar de "tolerância religiosa"; e "sedo", ao invés de "cedo".

O texto, que contém os erros, defende a proteção dos defensores dos direitos humanos - como é agora titulado Feliciano - , que estejam em situação de risco por causa da atividade que exercem. A federação diz que "é muito sedo para Julgar" Feliciano.

adblock ativo