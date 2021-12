Dilma, Wagner e Neto selam pacto e discutem projetos

Aguardado com expectativa desde a vitória do democrata ACM Neto sobre o petista Nelson Pelegrino na eleição de outubro, o encontro da presidente Dilma Rousseff (PT) com o prefeito eleito de Salvador, nesta quinta-feira, 6, em Brasília, foi além das cordialidades administrativas. Na definição do governador Jaques Wagner (PT), que intermediou o encontro, foi selado um pacto por Salvador nas três esferas de poder.

"As divergências não vão obstruir o que Salvador merece receber", garantiu Wagner após a audiência de 1 hora e 20 minutos, no Palácio do Planalto. A intenção, explicou o governador, é estabelecer um trabalho harmonioso com a prefeitura.

O encontro demonstrou que está superada a tese do alinhamento político como premissa para haver cooperação do Estado e da União com a prefeitura, como pregado pelo candidato petista durante a campanha.

ACM Neto, que foi avisado do encontro pelo próprio Wagner, na tarde do dia anterior, definiu a reunião como "altamente positiva" e disse que saiu satisfeito com o que ouviu. "A presidente Dilma se mostrou disposta em participar desse esforço em favor de Salvador", revelou o democrata pouco depois de deixar o Palácio do Planalto.

Para Neto, foi determinante o papel do governador Wagner para que a conversa se realizasse. "Existe disposição dos três para desenvolver, em conjunto, projetos importantes e prioritários para a cidade", disse ele.

Orla e encostas - Entre os projetos tratados por Dilma, Wagner e Neto, estão a recuperação e requalificação da orla marítima; parcerias para o metrô, tanto no que diz respeito ao novo trecho como a linha 1; obras de mobilidade urbana, Copa de 2014 e recursos para as encostas, que demandam, segundo levantamento do prefeito eleito, recursos da ordem de R$ 750 milhões.

"Há disposição de acelerar os entendimentos para esses projetos", disse o governador Wagner , destacando que "o que é bom para o Estado é bom para Salvador". Por conta do encontro da presidente com ACM Neto, a palestra que o democrata faria, ontem à noite, a convite do Grupo de Líderes Empresariais (Lide Bahia), no Hotel Caesar Business, foi adiado para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Neto falará dos desafios e das estratégias do seu governo para Salvador.

adblock ativo