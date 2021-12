Dilma: vou lutar contra o impeachment porque nada fiz

A presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira, 4, que vai lutar contra a abertura do processo de impeachment porque nada fez que justificasse o pedido. Em discurso na 15ª Conferência Nacional de Saúde, ela avaliou que, pela saúde da democracia brasileira, é preciso lutar contra o golpe.



"As razões que fundamentam essa proposta são inconsistentes e improcedentes. Eu não cometi nenhum ato ilícito", afirmou. "Meu governo praticou todos os atos dentro do princípio da responsabilidade com a coisa pública", completou, em meio a gritos de "Não vai ter golpe" e "Fora Cunha", da plateia.



De acordo com a presidente, o que está em jogo são escolhas políticas feitas ao longo dos últimos 13 anos. Ao fim do discurso, Dilma garantiu que vai defender o seu mandato com todos os instrumentos de um Estado de Direito.



"Essa luta não é em favor de uma pessoa, de um partido ou de um grupo de partidos. É uma luta em favor da democracia brasileira", disse. "Vou lutar contra esse pedido de impeachment porque nada fiz que justifique esse pedido e, principalmente, porque tenho um compromisso com a população deste país."



A presidente reforçou nas redes sociais que vai brigar pelo seu mandato. Veja a postagem:







Eu vou fazer a defesa do meu mandato com todos os instrumentos previstos em nosso Estado democrático de direito. Vou... Posted by Dilma Rousseff on Sexta, 4 de dezembro de 2015

adblock ativo