Dilma volta a defender plebiscito sobre a reforma política

Salvador - Em evento de lançamento do I Plano Safra do Semi-árido e entrega de máquinas agrícolas que reuniu 300 prefeitos baianos, delegações de movimentos sociais ligados à agricultura familiar e reforma agrária, além de governadores do Nordeste, a presidente Dilma Rousseff voltou a defender nessa quinta, 11, o plebiscito sobre a reforma política que "sugeriu" ao Congresso Nacional dentro do "pacto de cinco pontos" como resposta às manifestações de rua no País. Ela destacou que a "melhoria da representatividade" (política) passa pela participação popular.

"É para ouvir sobre como a população do País quer a reforma política. Como as pessoas acham que devem votar. Como as pessoas desse País acham que nós devemos financiar as campanhas políticas. Para ouvir se as pessoas acham que deve haver voto secreto ou não no Congresso. Como as pessoas acham que o suplente de senador deve ser eleito e como se fará as candidaturas", disse, rebatendo a crítica de que as perguntas seriam complicadas para o eleitor responder.

"Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade, na esperteza do povo brasileiro. Acho que o povo sempre mostrou, ao longo de toda nossa história, que as suas escolhas sempre foram acertadas. Portanto eu não sou daqueles que acredita que o povo é incapaz de entender, porque as perguntas são complicadas. Não é verdade. O povo brasileiro tem aquele inteligência que nos foi dada, porque graças a Deus nós somos feito feito de várias correntes", discursou destacando a variedade étnica do Brasil, o que confere ao país, na sua opinião, "uma criatividade, uma inteligência, uma visão de mundo que é que deve pautar a representação política, daí a proposta do plebiscito".

A solenidade pareceu ser uma espécie de desagravo dos aliados da presidente, após a queda de popularidade mostrada pela pesquisa do Datafolha. Ela passou uma hora entregando as chaves de ônibus escolares e máquinas para prefeitos que eram chamados aos grupos para subir ao palco do auditório Iemanjá no Centro de Convenções da Bahia para receber o mimo e tirar fotos com uma sorridente Dilma.

Antes da entrega das chaves, na parte externa do Centro, Dilma pousou ao lado das retorescavadeiras e motoniveladoras decorados com placas do "PAC II" junto aos prefeitos. A confusão foi tanta que alguns gestores tiveram que disputar, a cotoveladas, a primazia de chegar perto da presidente para tirar fotos. Entretanto, em nenhum momento ela perdeu o humor, distribuindo abraços, apertos de mão e acenos como uma legítima candidata à reeleição.

