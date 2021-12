Dilma visita Salvador e mulheres organizam abraçaço

A presidente Dilma Rousseff (PT) vem para Salvador nesta terça-feira, 26. De acordo com o site do PT na Bahia, a petista vai participar de uma cerimônia de entrega de 2.800 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O evento vai acontecer na Fazenda Cassange, na estrada do CIA - Aeroporto.

Essa é a primeira vez que a presidente visita Salvador após a aprovação do processo de impeachment na Câmara de Deputados. A Bahia é um dos estados onde Dilma tem uma forte base aliada. Inclusive, a maioria dos deputados baianos votou contra o impedimento dela.

Manifestação

Para marcar a passagem da presidente em Salvador, um grupo de mulheres decidiu organizar um abraçaço de solidariedade à presidente. O movimento é intitulado como "Mulheres baianas pela democracia".

adblock ativo