Dilma visita Centro de Judô em Lauro de Freitas

A presidente afastada Dilma Rousseff está em Lauro de Freitas, onde visita o Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta sexta-feira, 17.

Acompanhada do governador da Bahia, Rui Costa, a petista conversou com alunos e recebeu uma placa de homenagem do secretário estadual do Trabalho e Esporte, Álvaro Gomes.

Um grupo de pessoas favoráveis à Dilma acompanha a visita. Eles gritam palavras de ordem, como "Volta, querida". O pedido ocorre por conta do processo de impeachment, que tramita no Senado, e que resultou no afastamento da presidente por 180 dias.

Logo após o evento com Dilma, Rui Costa irá participar da inauguração de imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida. A entrega dos imóveis será na CIA. A petista não participará da entrega das casas.

Nesta quinta, 16, a presidente afastada recebeu o título de Cidadã Baiana, em uma cerimônia na Assembleia Legislativa (AL-BA), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na ocasião, a petista voltou a atribuir a uma "vingança" do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) o processo de impeachment. Ela usou uma metáfora para explicar o tipo de "golpe" que atinge a democracia brasileira, a quem comparou com uma árvore. Disse que, no golpe clássico, a árvore é cortada com um machado. No que usa o impeachment, sem crime de responsabilidade, a "árvore vai sendo atacada por parasitas implacáveis".

