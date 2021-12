Dilma visita biofábrica baiana que produz Aedes transgênicos

Em meio ao surto de zika e do aumento de casos de microcefalia no país, a presidente Dilma Rousseff (PT) estará no município de Juazeiro, na Bahia, nesta sexta-feira, 19, para visitar a biofábrica Moscamed Brasil, responsável pela produção de mosquitos transgênicos do Aedes Aegypti.



O projeto desenvolvido na unidade busca o cruzamento de transgênicos machos com fêmeas silvestres do Aedes, gerando mosquitos estéreis ou que morram antes de chegar à fase adulta. A biofábrica Moscamed fica localizada no Distrito Industrial do São Francisco.



Dilma visita a fábrica ao lado do governador Rui Costa (PT) ao meio-dia e, às 14h, participa de uma aula para estudantes do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, também em Juazeiro.



Creche

Antes de receber a presidente Dilma, o governador Rui Costa inaugura a Creche Pastor Manoel Marques de Souza, também em Juazeiro.

