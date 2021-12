Dilma viaja para Salvador para descanso de Carnaval

A presidenta Dilma Rousseff embarcou hoje (13) no fim da manhã para a Base Naval de Aratu, na Bahia. Mais cedo, Dilma recebeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeir, no Palácio do Planalto.

Por volta das 11h20, ela deixou o palácio de helicóptero rumo à Base Aérea de Brasília, onde embarcou para a Bahia. O ex-governador da Bahia, o ministro da Defesa, Jaques Wagner, acompanha a presidente na viagem.

Dilma vai passar o feriado na base naval, acompanhada de parentes, e deve retornar a Brasília na Quarta-Feira de Cinzas (18). A Base Naval de Aratu tem sido o destino escolhido pela presidenta para descanso em feriados e recessos. No inicio de janeiro, Dilma passou alguns dias na região, logo após tomar posse para o segundo mandato.

