Dilma viaja para os EUA e Temer assume presidência

A presidente Dilma Rousseff embarcou na manhã desta quinta-feira, 21, para os Estados Unidos, onde vai assinar o Acordo de Paris sobre o clima, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU). Com isso, o vice Michel Temer assume interinamente como Presidente da República, em meio ao trâmite do pedido de impeachment no Congresso Nacional.

Às 6 horas, Dilma pedalou no entorno do Alvorada. O embarque ocorreu pouco depois das 9h e foi acompanhado por um grupo de cerca de 40 mulheres, que foram prestar apoio à presidente.

Assessores do Planalto afirmam que Dilma aproveitará o discurso na ONU para "denunciar o golpe". A fala será às 9h40 desta sexta-feira, 22, horário de Brasília.

Ela deve conceder em Nova York pelo menos duas entrevistas à mídia estrangeira, para a qual pretende relatar que a democracia "está em perigo" no Brasil.

O Movimento Vem Junto, pró-impeachment, está organizando um protesto contra Dilma na cidade norte-americana.

Temer, que tem sido chamado de "traidor" por aliados de Dilma, não pretende viajar a Brasília e deve permanecer em São Paulo. Não consta em sua agenda qualquer compromisso oficial.

