Dilma viaja a Porto Alegre para passar a virada do ano com a família

A presidente Dilma Rousseff embarcou por volta das 14 horas desta quinta-feira, 31, para Porto Alegre (RS), onde vai passar a virada do ano com a família. Pela manhã, ela despachou com o assessor especial Giles Azevedo no Palácio da Alvorada.

Em meio ao pedido de impeachment e da pior crise econômica das últimas décadas, a presidente abriu mão do recesso de fim de ano e cumpriu uma intensa agenda tanto na semana do Natal quanto do Ano-Novo.

Nem a expectativa do nascimento do seu segundo neto fez com que a presidente antecipasse a viagem a Porto Alegre. A filha de Dilma, Paula, deve dar à luz nos próximos dias.

