Dilma veta aumento da aposentadoria com a regra do mínimo

A presidente Dilma Rousseff vetou a extensão do modelo de reajuste do salário mínimo para as aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 30.

A Medida Provisória (MP), aprovada no Senado no início do mês, previa que, assim como o salário mínimo, as aposentadorias seriam reajustadas com base na variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores, além da inflação.

O governo alega que a extensão da regra para aposentados pode comprometer as contas previdenciárias. O ministro da Previdência, Carlos Gabas, estima que a medida geraria um custo extra de R$ 9,2 bilhões.

Durante a votação no Senado, parlamentares governistas tentaram impedir a aprovação da MP, mas a matéria acabou aprovada sem alterar o texto validado na Câmara, o que fez a medida seguir diretamente para sanção da petista, que teve a incumbência de vetar.

