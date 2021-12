Dilma venceria eleição no primeiro turno, diz pesquisa CNT

Dilma venceria as eleições no primeiro turno, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgada nesta terça-feira, 18. Dilma Rousseff tem 21,3% da intenção espontânea de voto. Em seguida, aparecem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (5,6%), o senador Aécio Neves (5,6%), Marina Silva (3,5%) e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (1,6%). Na pesquisa espontânea, não são apresentados nomes de possíveis candidatos.

Na intenção de voto estimulada, quando são apresentadas opções de candidatos, Dilma Rousseff tem 43,7% da intenção de voto, Aécio Neves tem 17% e Eduardo Campos, 9,9%. Em um segundo cenário, no qual Marina Silva é candidata no lugar de Eduardo Campos, Dilma Rousseff tem 40,7% das intenções de voto, Marina Silva, 20,6% e Aécio Neves, 15,1%.

Se houvesse um segundo turno entre Dilma e Aécio Neves, a atual presidente ficaria com 46,6% e Aécio, com 23,4%. Contra Marina, Dilma teria 44,6%, e Marina Silva, 26,6%. Se o segundo turno fosse entre Dilma e Eduardo Campos, a candidata a reeleição teria 48,6% contra 18% do governador de Pernambuco.

O governo da presidente Dilma Rousseff recebeu aprovação de 36,4% dos entrevistados. O índice é menor que o registrado na pesquisa anterior, de novembro de 2013, quando o governo teve avaliação positiva de 39% da população. O governo Dilma foi avaliado como negativo por 24,8% dos entrevistados. Na edição anterior, esse percentual chegou a 22,7%.

Nesta edição, foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 24 unidades da federação, entre os dias 9 a 14 de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é 2,2 pontos percentuais.

adblock ativo