Dilma vem para o Ano Novo em Salvador

A já tradicional parada para descanso da presidente Dilma Rousseff na praia de Inema, na Base Naval de Aratu, deve acontecer durante o Réveillon de 2014. Fontes de Brasília e pessoas ligadas ao governo da Bahia disseram à repórter Patrícia França que a presidente deve desembarcar em Salvador entre os dias 26 e 27 e deve ficar por aqui até o dia 5 de janeiro.

Esta será a quarta vez consecutiva que Dilma escolhe Inema como local de descanso. No ano passado, Dilma recebeu o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e certamente deve ter tentado demovê-lo da ideia de concorrer com ela nas eleições do ano que vem.

Agora um confronto entre os dois é praticamente certo. É possível que eventuais conversas durante os dias em Inema girem em torno de como enfrentar o pernambucano.

Praia dos presidentes

Inema é o local de descanso predileto dos presidentes brasileiros desde o governo de Fernando Henrique. Apenas um muro separa Inema de São Tomé. As águas quentes e calmas, que encantaram também o ex-presidente Lula, são as mesmas. Bem-cuidadas e com uma boa estrutura para banhistas, poderiam fazer sucesso para os sem mandato também.

adblock ativo