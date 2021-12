Dilma vem a Salvador para participar de ato no dia 16

A presidente afastada Dilma Rousseff deverá vir a Salvador, no próximo dia 16 (quinta-feira), para participar de uma mobilização em prol dela e contra o processo de impeachment, que tramita no Senado Federal.

A agenda do evento ainda está sendo discutida, segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, mas deverá envolver a participação de movimentos sociais, partidos políticos aliados do PT e grupos apoiadores da presidente afastada.

Ele afirma que o foco é fazer um ato maior do que as manifestações a favor de Dilma realizadas anteriormente. "O objetivo é desmascarar a farsa montada com esse impeachment. Houve uma grande sensibilização do Brasil em defesa da democracia e contra o golpe", diz.

Além de Salvador, a agenda dela, durante o mês de junho, inclui a participação em atos no Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Recife, Belém, João Pessoa e Brasília.

Apoio

A Bahia é um dos estados que mais registram apoio à presidente afastada, com grande participação popular nas manifestações contra o impeachment. Além disso, a Bahia foi o estado com mais deputados que votaram, em março, contra o impedimento dela - dos 39 parlamentares baianos, 24 foram contrários ao afastamento da presidente.

Para Everaldo, a participação popular tem papel preponderante para que Dilma volte à presidência. "A democracia foi ferida, sofremos um golpe e vamos mostrar que não vamos aceitar isso", afirma.

