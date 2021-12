Dilma vê "luz no fim do túnel" em relação à crise econômica

Na tentativa de recuperar a popularidade perdida, a presidente Dilma Rousseff cumpriu agenda positiva, na quarta-feira, 7, na Bahia - onde entregou 2.781 unidades do Minha Casa, Minha Vida nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Dias Dávila e Irecê -, assegurando a continuidade dos programas sociais do governo federal.

Antes da solenidade de entrega das casas, que presidiu de Barreiras, em entrevista a duas rádios do estado, disse estar vendo "uma luz no fim do túnel" em relação à crise econômica, quase no mesmo momento em que sua base no Congresso Nacional, pelo segundo dia seguido, não conseguia quórum para apreciar e manter os vetos presidenciais a projetos que criam despesas para o governo.

Nas entrevistas às rádios Metrópole de Salvador e de Barreiras, pela manhã, a presidente falou do seu "esforço" em cortar gastos com a eliminação de oito ministérios, 30 secretarias nacionais e redução de despesas. "Acho que está dando resultado. Primeiro, é visível que houve um reajuste no câmbio brasileiro. Muitas pessoas vão sentir efeito disso porque os produtos no mercado internacional vão ficar mais caros, mas em compensação os nossos produtos que nós vendemos serão mais competitivos, e isso explica por que até setembro nós temos um superávit comercial, ou seja: vendemos mais para fora que compramos, de R$ 10 bilhões".

Inflação

Ela assegurou que está fazendo "imenso esforço para reduzir a inflação". Disse que "a tendência da inflação é de queda. Ela tem alguns aumentos no percurso, mas a tendência é de queda, reconhecida pelo mercado. Quero lhe dizer o seguinte: estou vendo luz no fim do túnel".

Dilma enfatizou a importância da manutenção dos vetos presidenciais para trilhar caminho visando "construir uma solução e atravessar o mais rápido possível a situação de dificuldade que nós vivemos". Lembrou ter, no momento uma ação dupla. "No Congresso, o que vai ser apreciado são vetos que eu coloquei em algumas leis, impedindo aumento de gastos nesse momento", disse.

Para ela, "é muito importante que as pessoas coloquem o interesse do país acima dos interesses partidários, de oposição e situação. Em algumas questões, o interesse do Brasil tem que prevalecer. O caso dos vetos é porque é impossível um país que está enfrentando dificuldades aumentar desproporcionalmente suas despesas. Ao mesmo tempo acreditamos que quanto mais rápido forem aprovadas no Congresso as medidas que enviamos, mais rápido será a travessia".

Golpe

Em relação às pressões políticas, que podem resultar num impeachment, Dilma reforçou a tese de "golpismo". "A base da democracia é o voto direto das urnas. É impossível a gente achar que fazemos um serviço para a democracia do país tentando métodos para encurtar a chegada ao governo. O único método reconhecido para se chegar ao governo é o voto direto nas urnas, portanto, acho que a democracia brasileira é forte o suficiente para impedir que variantes golpistas tenham espaço no cenário político brasileiro".

