Dilma vai se reunir com ministros na Granja do Torto

A presidente Dilma Rousseff reúne nesta segunda-feira, 1º, seus 39 ministros às 16 horas na Granja do Torto. Dilma quer pedir empenho a toda a sua equipe para que agilize e melhore a produtividade dos serviços públicos prestados à população.

Uma das principais queixas da população, manifestada nos protestos ocorridos no País inteiro, é justamente a má qualidade dos serviços públicos em todas as áreas, sendo que as maiores reclamações dizem respeito à saúde, educação e segurança. Embora nesses três setores a prestação dos serviços seja compartilhada com Estados e municípios, a presidente entende que o governo federal pode ajudar a melhorá-los. Mas a cobrança dela não se limitaria a esses setores.

Também para esta segunda há a expectativa que a presidente receba representantes da oposição para discutir o plebiscito sobre reforma política. Mas não há ainda previsão para esse encontro.

Em relação à Seleção Brasileira de Futebol, a assessoria do Planalto não confirma a chegada do grupo a Brasília nem a consequente visita dos jogadores ao Palácio do Planalto. Segundo a assessoria, Dilma não receberá os campeões da Copa das Confederações.

