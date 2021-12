Dilma tenta resistir; Getúlio não conseguiu

Nesta segunda-feira, 24, se comemora mais um ano da morte de Getúlio Vargas, o presidente que ao dar cabo à própria vida impediu o golpe que vinha sendo engendrado pela classe política com o apoio do empresariado, da mídia e dos militares.

Sessenta e um ano depois do suicídio de Getúlio, a presidente Dilma Rousseff (PT) também enfrenta um grande desgaste político e eleitoral - apenas 7,7% da população apoia o seu governo, segunda a pesquisa da CNT/MDA divulgada em julho - e um movimento popular pelo seu impeachment.

Aliados da presidente afirmam que qualquer tentativa de tirá-la da Presidência é golpe (leia abaixo entrevista com o ex-ministro, ex-governador e hoje vereador de Salvador pelo PT, Waldir Pires).

A própria Dilma disse há duas semanas, no encontro "Diálogo com os Movimentos Sociais", que é preciso resistir à ofensiva conservadora e defender as bandeiras da democracia e da soberania.

Afirmando que não haverá retrocesso, citou a famosa frase de Carlos Lacerda: "O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à Presidência. Candidato, não deve ser eleito. Eleito, não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar", redigida pelo jornalista no jornal Tribuna da Imprensa, em 1950.

Mas na segunda-feira passada, um dia após os protestos pelo País, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou em sua página no Facebook: "Se a própria Presidente não for capaz do gesto de grandeza (renúncia ou a voz franca de que errou e sabe apontar os caminhos da recuperação nacional), assistiremos à desarticulação crescente do governo e do Congresso, a golpes de Lava Jato".

Para o cientista político e professor da Ufba, Paulo Fábio Dantas Neto, além de o impeachment ser traumático e o entendimento ser a solução politica mais segura, não há no momento elemento que torne esta possibilidade juridicamente viável. "Impeachment ou renúncia não é sinônimo de golpe, até porque não está na pauta nos meios políticos, jurídicos, empresariais ou do movimento popular qualquer solução para a crise rasgando a Constituição", afirma o professor.

Dantas assinala que, apesar das aparências e semelhanças, como por exemplo as denúncias de corrupção, as discrepâncias entre o governo de Vargas e o de Dilma são mais relevantes.

Afirma, ainda, que corre-se o risco de se cometer um "anacronismo" ao fazer analogia de duas situações com peculiaridades históricas e circunstâncias institucionais bastante distintas.

Ele exemplifica citando que as ações do governo de Getúlio Vargas colidiam com o programa da oposição, enquanto a orientação política do segundo governo de Dilma coincidem, em grande parte, com a dos seus críticos, a partir da entrada de Joaquim Levy no ministério da Fazenda.

O cientista político ressalta, ainda, que apesar de Getúlio Vargas enfrentar problemas no Congresso, ele era um líder incontestável do seu partido, o PTB. Com Dilma, compara ele, se dá o contrário. Ela tem enfrentado contestações abertas de áreas de seu partido, o PT, no movimento social e no Congresso, onde tem se valido mais do apoio do PMDB. Por fim, ele destaca: "enquanto Getúlio Vargas era um lider popular, Dilma está longe disso e enfrenta grande rejeição popular".

