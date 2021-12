Dilma: somos País democrático; acabada a eleição, governamos para todos

Depois de ouvir elogios do ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD) e do governador tucano de Goiás, Marconi Perillo, Dilma pediu "tolerância e diálogo" em sua primeira agenda pública fora do Palácio do Planalto após as manifestações de domingo, 15. Ela participa da cerimônia de assinatura da ordem de serviço do BRT Norte/Sul, em Goiânia.

"Essa nossa parceria se dá acima das nossas diferentes filiações partidárias. Somos um País democrático, em que a gente disputa durante a eleição, mas, depois de eleitos aqueles que o povo escolheu, a gente passa a governar. Ele (Perillo) para toda a população de Goiás e eu para toda a população do Brasil", disse. A fala da presidente responde aos recentes panelaços feitos em grandes cidades quando de pronunciamentos seus e aparições na TV dos ministros que fizeram a defesa do governo. As manifestações têm evidenciado a pouca disposição dos que protestam em ouvir o governo.

Dilma disse que os caminhos dela e de Perillo sempre se encontram porque eles são "republicanos e democratas" - pouco antes, Perillo havia discursado, exaltado, condenando as "intolerâncias e injustiças" contra a presidente e disse que, apesar de seu partido, o PSDB, ser de oposição, ele apoiava a legitimidade da reeleição da presidente.

"Temos noção da coisa pública e respeitamos uma coisa fundamentada neste País, conquistada com muito esforço, muita dor, num processo que muitas pessoas mais novas não viveram, conquistada apesar de prisões, exílios e mortos. Temos a obrigação de respeitar a democracia, em que há o direito de todos de falarem, de se manifestarem, mas há também o direito de todos serem ouvidos", disse a presidente. "Por isso, peço tolerância e diálogo, porque o diálogo implica que a gente olhe o próximo".

Dilma falou ainda do projeto do BRT, que, segundo ela, vai atender à população de Goiânia e servirá para que as pessoas possam ter uma vida mais "digna". O projeto BRT Norte/Sul, parte do PAC Cidades, terá investimento de R$ 210 milhões do governo federal e uma contrapartida de R$ 130 milhões da prefeitura de Goiânia.

