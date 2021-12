Dilma sofre mais do que Getúlio, diz deputado

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) criticou nesta segunda-feira, 3, a prisão preventiva do ex-ministro José Dirceu durante a 17ª fase da Operação Lava Jato e afirmou que a "pressão midiática" sobre a presidente Dilma Rousseff é "muito maior" do que a que teria levado o ex-presidente Getúlio Vargas a cometer suicídio, em 1954.

"Se Getúlio sofresse essa mesma pressão, teria se suicidado muito antes", disse Rosemberg, ao criticar o que chamou de "tentativa de desconstrução midiática da presidenta".

"A resistência da presidenta é muito grande. É muito difícil alguém suportar a crítica diária da Rede Globo", afirmou o petista, que usou o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia na segunda, no retorno do recesso parlamentar de meio de ano, para sair em defesa do PT.

"Eu viajo muito pouco. Há poucos dias, fiz uma viagem para fora do país e havia 4 voos lotados saindo para Santiago. Essas são as mesmas pessoas que criticam o nosso governo", declarou o deputado.

Desde o final do ano passado, Rosemberg já apareceu pelo menos duas vezes no noticiário ligado à Operação Lava Jato.

Primeiro, o petista foi citado como o responsável por investigar, em contratos na área de comunicação da Petrobras, irregularidades denunciadas pela geóloga Venina Velosa da Fonseca, funcionária da estatal.

Na época, Rosemberg era assessor do então presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli. Quando as denúncias foram noticiadas no final de 2014, Rosemberg disse não ter qualquer envolvimento com o caso e destacou o fato de ter coordenado uma comissão interna que "detectou a existência de desrespeitos às normas e procedimentos da Petrobras".

Já em julho deste ano, Rosemberg negou ter recebido doações "não oficiais" no valor de R$ 50 mil da UTC/Constran, na campanha de 2010. O nome do petista seria um dos presentes em uma lista entregue à Justiça pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa, segundo reportagem da revista Veja.

"A tabela publicada pela revista Veja demonstra claramente não existir qualquer recebimento de valores, relacionados à minha campanha feitos pela da UTC. O que consta é um pedido, nunca efetuado, e o qual nunca foi feito por mim", declarou o deputado na ocasião.

Prisão de Dirceu

Com poucos deputados presentes em plenário e sem projetos para votar na segunda, o que marcou o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa foi a discussão sobre a baixa popularidade da presidente Dilma Rousseff e a nova fase da Operação Lava Jato.

Rosemberg classificou a prisão de Dirceu como "ação midiática" e disse que servia apenas para "criar constrangimento". "Não faz sentido prender quem já está preso", afirmou o petista, ao se referir à prisão domiciliar cumprida pelo ex-ministro, condenado no mensalão.

No mandado de prisão para Dirceu, o juiz Sérgio Moro, que julga ações da Lava Jato na primeira instância, afirmou que o ex-ministro "teria insistido" em receber dinheiro de propina em contratos da Petrobras mesmo após ter deixado o governo, em 2005.

Questionado sobre as novas acusações contra Dirceu, Rosemberg disse que "não gostaria de entrar no mérito". "Não conheço as informações", acrescentou. Ao defender o governo do PT, o deputado citou comentários ofensivos feitos em redes sociais "contra uma mulher", ao falar de Dilma.

"Vamos parar com isso. As pessoas não estão insatisfeitas porque é uma mulher, e sim porque ela mentiu na campanha", rebateu o deputado oposicionista Carlos Geilson (PTN).

Comparação

O embate entre governo e oposição dominou a maior parte da sessão, que durou cerca de uma hora e caiu por falta de quórum, logo após o deputado Zé Raimundo (PT) afirmar que o "grande erro" do PT foi seguir tudo aquilo que o PSDB iniciou".

O tucano Adolfo Viana ironizou a fala do colega. "Nós sempre estivemos em lados opostos. Sempre fomos diferentes, e vocês inclusive tinham orgulho de dizer isso. Agora, querem dizer que somos iguais. Não somos, não", afirmou Adolfo.

