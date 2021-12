Dilma se reunirá no final do dia com ministros para avaliar protestos

A presidente Dilma Rousseff deve se reunir no fim do dia com ministros que integram a equipe da coordenação política do governo para fazer uma avaliação sobre os protestos deste domingo, 15. Oficialmente, o governo ainda não se manifestou sobre os protestos que ocorrem em diversas cidades do País e reúnem milhares de pessoas.

O governo espera a manifestação que ocorrerá em São Paulo para fazer uma avaliação mais completa do cenário político. O Estado e a capital paulista são considerados pelo governo o maior reduto anti-PT no País.

