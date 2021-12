Dilma Rousseff volta domingo a Brasília

Depois de um período de descanso após a reeleição em área reservada na Base Naval de Aratu, na Bahia, a presidente Dilma Rousseff estará de volta a Brasília no domingo, 2.

O dado está confirmado em agenda da presidente divulgada nesta sexta-feira, 31, pela Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto. Dilma deixará a Base Aérea de Salvador às 14 horas do domingo, com chegada à Base Aérea de Brasília prevista para as 16h30.

Com o retorno ao Palácio do Planalto, a presidente deve iniciar as negociações partidárias para acertar a reforma ministerial para seu segundo mandato.

