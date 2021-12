Dilma Rousseff reúne aliados para agradecer apoio

A presidente afastada Dilma Rousseff convocou uma reunião para a manhã de quarta-feira, 31, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O objetivo, segundo convidados, é fazer um agradecimento às lideranças políticas e aos movimentos sociais que a apoiaram durante o processo do impeachment e apontar seus rumos para o futuro.

A expectativa é de que ao menos 50 pessoas participem do encontro com Dilma, dentre elas integrantes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ex-ministros, parlamentares e dirigentes petistas.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanece em Brasília tentando convencer senadores a votar contra o impeachment, também deve participar.

Aliados de Dilma consideraram um sucesso a ida da presidente afastada ao Senado na segunda. Eles avaliaram que o discurso e a postura de Dilma reforçaram a narrativa do "golpe" e deram fôlego para a união de partidos e movimentos de esquerda na oposição ao governo Temer.

A Frente Brasil Popular do Distrito Federal convocou para o mesmo horário uma manifestação na frente ao Alvorada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

