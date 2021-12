Dilma Rousseff recebe título de Cidadã Baiana na AL-BA

A presidente afastada Dilma Rousseff (PT) recebeu o título de Cidadã Baiana na Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, em sessão presidida por Marcelo Nilo, no início da tarde desta quinta-feira, 16. Com gritos de "Fora Temer", a petista, agora como baiana, agradeceu a homenagem.

"Receber este título é uma honra", disse Dilma, afirmando que tem obrigação de defender e honrar os votos recebidos pelos baianos. "A Bahia é uma terra que tem tradição de luta pela soberania do país", falou a petista, fazendo referência ao 2 de Julho, que marca a Independência da Bahia.

Ela estava ao lado do governador da Bahia, Rui Costa, e do ex-ministro Jaques Wagner, no momento da entrega do título.

Do lado de fora, com faixas, cartazes e gritos de "Fora Temer", manifestantes favoráveis a Dilma estão concentrados para apoiar a presidente e para protestar contra Michel Temer (PMDB), que ocupa o cargo de presidente interino.

Dilma participou também da manifestação, depois da cerimônia oficial, no estacionamento da Assembleia. Antes, o ato estava marcado para acontecer no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, mas teve o local modificado por conta da previsão de chuva para esta quinta, segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação.

Dilma está em tour pelo nordeste. Na quarta, 15, ela participou de uma audiência pública em João Pessoa (PB) e na sexta, 17, estará em Recife (PE) para um ato "em defesa da democracia e contra o golpe".

Grupo comparece para demostrar apoio à Dilma (Foto: Divulgação | Assembleia Legislativa)

adblock ativo