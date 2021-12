Dilma Rousseff manifesta apoio ao ex-presidente Lula após condenação

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) criticou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4) e disse, por meio de nota, que vai 'lutar em todas as instâncias do Judiciário pelo direito do ex-presidente Lula ser candidato'.

A petista chamou de injusta a condenação do ex-presidente e acrescenta que 'uma eleição sem Lula será uma fraude'. A declaração da ex-presidente já repercute nas redes socias, com postagens de apoio ao ex-presidente e críticas a Lula e Dilma.

Pela Lei da Ficha Limpa, quem é condenado por um colegiado em trânsito em julgado fica inelegível. Contudo, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceitar ou rejeitar uma possível candidatura do petista.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa dele pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

