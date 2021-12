Dilma Rousseff faz procedimento para desobstruir artéria do coração

A ex-presidente Dilma Rousseff passou por um procedimento para desobstruir artérias do coração nesta terça-feira, 11, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim do hospital, a angioplastia foi realizado com sucesso e o estado de saúde da ex-presidente era estável.

O procedimento ocorreu após um exame para verificar possíveis entupimentos nas artérias que irrigam o coração. Dilma havia dado entrada no hospital no dia anterior para o exame. Após a angioplastia, a previsão era de que ela recebesse alta nesta quinta-feira, 13, um dia após a cirurgia. Dilma foi acompanhada pela equipe médica coordenada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que também é diretor do hospital.

Em 2009, antes de ser eleita presidente, Dilma passou por um tratamento de quimioterapia no mesmo hospital contra um câncer no sistema linfático. Na ocasião, havia sido detectado um tumor 2,5 centímetros na axila esquerda.

