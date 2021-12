Dilma Rousseff descansa, mas não vai à praia

A presidente Dilma Rousseff passou a quinta-feira, 30, descansando dentro das instalações da Marinha na Praia de Inema, subúrbio ferroviário de Salvador. Não apareceu na praia ao longo do dia, apesar do sol. Nem mesmo o governador Jaques Wagner, cotado como futuro ministro no segundo mandato da presidente, foi visitá-la.

Os dois só se encontraram na noite de quarta, quando Wagner foi recepcioná-la na Base Aérea de Salvador. De lá Dilma, a filha Paula e o neto Gabriel seguiram de helicóptero para Inema.

O governador passou o dia trabalhando antes de seguir para a Europa, às 20 horas, para um período de descanso, retornando no dia 7 de novembro. O vice-governador Otto Alencar, senador eleito pelo PSD, passa a comandar o estado até o titular reassumir o posto.

PSD

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, informou a dirigentes do partido que a presidente Dilma Rousseff irá receber parlamentares da sigla no dia, 4, no Palácio da Alvorada em Brasília.

Candidato derrotado ao Senado, Kassab está cotado para ocupar o Ministério das Cidades no segundo governo Dilma. A pasta é controlada pelo PP. O PSD foi o primeiro partido a apoiar a reeleição da petista.

Em mensagem a dirigentes do partido, Kassab diz o que quer do próximo governo: "A grande vitória é a participação. Falta pouco para o PSD completar a última etapa do seu nascimento".

