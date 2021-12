Dilma revela "grande preocupação" com Genoino

A presidente Dilma Rousseff revelou que tem "grande preocupação" com o estado de saúde do deputado federal licenciado José Genoino (PT-SP), um dos presos no caso do mensalão.

A declaração foi dada nesta quarta-feira, 20, em entrevista para as rádios Central e Rede do Bem, de Campinas, em São Paulo, onde a presidente participou da abertura do congresso da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

"Eu me manifestei de fato com grande preocupação humanitária sobre a saúde do deputado federal Genoino, por dois motivos: porque eu sei as condições da saúde dele, ele teve uma doença extremamente grave do coração e sei que toma anticoagulante; e ao mesmo tempo, é importante que eu diga que tenho uma relação pessoal com a família do Genoino. Eu estive encarcerada com a mulher do Genoino no período da ditadura militar", disse Dilma.

Apesar de falar sobre sua preocupação, a presidente disse que não deve se manifestar publicamente sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). "Isso não quer dizer que eu não tenho as minhas convicções, mas enquanto eu for presidenta não faço observação, críticas ou análises da Suprema Corte do meu país".

Situação de Genoino

José Genoino, que fez uma cirurgia cardíaca em 24 de julho deste ano, foi submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML) nesta terça, 19, que concluiu que ele é "paciente com doença grave, crônica e agudizada, que necessita de cuidados específicos, medicamentosos e gerais".

A procuradora-geral da República em exercício, Ela Wiecko, solicitou que ele fosse submetido a uma junta médica para avaliar seu estado de saúde.

O presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, deve se basear no resultado desses exames para ver se Genoino vai cumprir pena em prisão domiciliar. Ele foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão no processo do mensalão em regime semiaberto.

