Dilma reúne Jaques Wagner e Nelson Barbosa no Planalto

A presidente Dilma Rousseff está reunida na tarde desta segunda-feira, 7, com os ministros da Casa Civil, Jaques Wagner, e do Planejamento, Nelson Barbosa. O encontro substituiu a reunião de coordenação que estava marcada para as 15 horas.

Antes de se encontrar com Dilma, Wagner esteve com o ministro demissionário Eliseu Padilha (Aviação Civil). A expectativa é que o peemedebista, que é um dos aliados mais próximos ao vice-presidente, comunique oficialmente a sua saída do governo. Padilha, inclusive, já agendou uma entrevista coletiva, às 17 horas, na sede do PMDB.

Mais cedo, questionada sobre a saída de Padilha, a presidente voltou a dizer que ainda não havia sido informada por ele e evitou dimensionar o peso que a demissão de um dos principais aliados do vice pode ter para o seu governo.

Agenda

Dilma esteve com o ministro da Justiça, e um grupo de 30 juristas que defendem que não há fundamento para afastar Dilma do cargo. Às 19h, Dilma ainda participa da abertura da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

