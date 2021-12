Dilma reúne coordenação política após manifestações de rua

Um dia depois das manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas, a coordenação política do governo promoveu reunião na manhã desta segunda-feira, 14, no Palácio do Planalto, para avaliar os atos. Durou cerca de uma hora e meia.

Além da presidenta Dilma Rousseff, participaram sete ministros, entre eles, o da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, o da Casa Civil, Jaques Wagner, e o da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva.

Os três já haviam se reunido ontem (13), no Palácio da Alvorada, com a presidenta e com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo. No domingo à noite, o governo avaliou, em nota, como própria das democracias a liberdade de manifestação e destacou que o caráter pacífico dos atos demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes.

A reunião de hoje no Palácio do Planalto também contou com a presença dos líderes do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, José Pimentel (PT-CE).

